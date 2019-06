Jueza anticorrupción de Brasil con tejado de vidrio

La jueza brasileña Gabriela Hardt, sustituta en la operación anticorrupción Java Jato del exjuez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro, habría asegurado que de divulgarse alguna de sus conversaciones privadas, procesaría criminalmente a los responsables.

Según escribe Robson Bonin en la columna Radar da Veja, la magistrada comentó que procesará a aquellos que divulguen sus conversaciones obtenidas de manera ilegal.

Hardt fue responsable de condenar en febrero a Lula a 12 años y 11 meses de cárcel por corrupción y blanqueo de dinero; mientras, la defensa de Lula acusó a Hardt de copiar la sentencia que emitió en 2017 Moro por corrupción y blanqueo en un caso aparte.

Respecto al plagio, Hardt admitió que sí escribió la sentencia usando el modelo de Moro, pero argumentó que se trata de algo común, y que lo hace en todas sus decisiones, destacó.

