Juez brasileño ordena cárcel para Lula esta misma tarde

El juez federal Sergio Moro ordenó este jueves el encarcelamiento del ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva, quien deberá presentarse antes de las cinco de la tarde de este viernes en la Superintendencia de la Policía Federal, en Curitiba.

En su despacho, Moro indicó que Lula podrá ir voluntariamente y sin ser esposado y que permanecerá cumpliendo la condena en una sala especial de la Policía Federal en razón de la dignidad del cargo ocupado.

Señaló, además, que el fundador del Partido de los Trabajadores permanecerá separado de los demás presos, sin riesgo para su integridad moral o física.

Mientras, millones de manifestantes de todo el mundo, incluidos Jefes de Gobiernos, se solidarizaron este jueves con el ex-presidente brasileño por el fallo que dictó el Tribunal Federal de Brasil en su contra, y la orden de aprehensión del juez Moro, quien conduce a su antojo los hilos de la operación Lava Jato.

