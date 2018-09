Jóvenes socialistas venezolanos extienden Congreso de la organización

El jefe de Estado, Nicolás Maduro, instó a los miembros de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela extender desde hoy y hasta el 31 de diciembre los análisis del III Congreso juvenil.

En la clausura de la plenaria de la cita de los jóvenes socialistas realizada Caracas, el presidente venezolano calificó los debates como productivos, y los exhortó a concretar las propuestas de cara al futuro con debates en las organizaciones políticas de base.

Maduro instó a la juventud revolucionaria a trabajar para que el Programa de Crecimiento Económico se instale definitivamente y tenga éxito total en la recuperación del equilibrio financiero de Venezuela.

Los jóvenes respaldaron el Plan Vuelta a la Patria, programa gubernamental que facilitó el retorno de más de dos mil connacionales en condiciones de vulnerabilidad en varios países de la región.

