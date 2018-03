Josefina Vidal entrega credenciales como embajadora en Canadá

Ottawa, Canadá.- La gobernadora general de Canadá, Julie Payette, recibió en audiencia solemne a Josefina Vidal Ferreiro, quien le presentó las cartas credenciales como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Cuba en ese país.

Durante la ceremonia, que tuvo lugar en Rideau Hall, residencia oficial de la gobernadora, Vidal sostuvo un intercambio con Payette, a quien expresó el interés del gobierno de la Isla de ampliar y fortalecer las tradicionales relaciones mutuamente beneficiosas entre las naciones y pueblos, destaca una nota de la embajada cubana en Ottawa.

Antes de ser nombrada para representar al gobierno de La Habana en Ottawa, Vidal fue directora general de Estados Unidos en la cancillería de la isla caribeña.

Josefina desempeñó un papel de primer orden en el proceso de normalización de los nexos bilaterales entre el país norteamericano y la Mayor de las Antillas.

