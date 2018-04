Izquierda brasileña se reunió en apoyo al ex presidente Lula da Silva

Río de Janeiro, Brasil.- La izquierda brasileña se reunió en Río de Janeiro para defender la democracia y en apoyo al ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

Al acto asistieron artistas, movimientos sociales, intelectuales y partidos políticos de izquierda, donde además del apoyo a Lula se exigió justicia para Marielle Franco y Anderson Gomes.

Presidiendo el acto se encontraba la precandidata a la Presidencia del Partido Comunista de Brasil, Manuela De Ávila, el diputado estatal del Partido Socialismo Libertad, Marcelo Freixo y el ex presidente Lula.

Este acto es el último programado antes del Juicio de su hábeas Corpus en el Supremo Tribunal Federal, y Da Silva reiteró que es víctima de una mentira, y expresó que la sociedad brasileña fue anestesiada y fue víctima de un proceso de mentiras, en cada página de periódico y revista, en la radio y la televisión.

