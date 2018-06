Iván Duque nuevo presidente de Colombia

El candidato del partido Centro Democrático, Iván Duque, fue elegido presidente de Colombia en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Según la Registraduría Nacional, escrutado el 97 por ciento de las mesas electorales, el representante de la ultraderecha colombiana alcanzó 10 millones 77 mil votos para un 54, 07 por ciento del sufragio.

El candidato del movimiento Colombia Humana y de la Coalición por la Paz, Gustavo Petro, alcanzó alrededor de 7 millones para un 41, 73 por ciento de la votación.

