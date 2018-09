Irán espera mayor aislamiento de Estados Unidos en la ONU

El vicecanciller iraní, Abbas Araghchi, pronosticó un mayor aislamiento internacional de Estados Unidos durante la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, debido a la campaña antiiraní del presidente Donald Trump.

El diplomático apuntó que, según fue informada la delegación persa, todos los miembros europeos del Consejo de Seguridad pretenden apoyar el acuerdo nuclear y subrayan la necesidad de seguir comprometidos con su implementación.

El vicecanciller iraní refirió el reciente discurso del presidente de la República islámica, Hassan Rohani, en la ONU, en el cual propuso a Estados Unidos volver al pacto.

Indicó Abbas Araghchi que los países europeos están buscando fórmulas para continuar su comercio con Irán y evadir las repercusiones de las sanciones de la potencia norteña.

