Irán detiene a agentes de la CIA

La República Islámica de Irán arrestó e identificó a 17 espías de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), reveló una fuente de ese órgano.

Identificado como empleado del Ministerio de Inteligencia por la agencia IRNA, el informante apuntó que a los detenidos se les incautaron documentos, algunos de los cuales fueron remitidos al Poder Judicial.

El funcionario indicó que los espías trabajaban en centros sensibles y críticos del país, vinculados a la economía, esfera nuclear, militar y cibernética, o en centros privados relacionados con esas ramas; y añadió que a los reclutados se les entregó dinero, así como ofertas de empleos en los Estados Unidos y posibilidad de emigrar a ese país.

Ali Shamkhani, secretario iraní del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, anunció en junio el desmantelamiento de una red de espionaje cibernético, supuestamente vinculada con la Agencia Central estadounidense.

