Irán califica de mentira acusación de EE.UU. sobre misil yemenita

Teherán, Irán.- El presidente del parlamento iraní, Ali Lariyani, calificó de pura mentira la acusación de Estados Unidos contra Teherán sobre lanzamiento de misiles desde Yemen contra Arabia Saudita, en declaraciones transmitidas hoy aquí.

‘No hemos suministrado proyectiles a Yemen’, aseguró el jefe de los diputados en el país persa.

Lariyani explicó que los irregulares de Ansarolá deben poseer misiles balísticos Scud-B y Scud C, de procedencia soviética, obtenidos por el gobierno del difunto presidente yemenita Ali Abdolá Saleh durante sus años en el poder (1990-2012).

Así, el titular parlamentario descalificó la afirmación de la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, quien responsabilizó a Teherán con el cohete lanzado por el movimiento Ansarolá contra Arabia Saudita a principios de noviembre.

Ella mostró restos de un misil de supuesta fabricación iraní y aseguró que ‘es una prueba inequívoca’, relató Lariyani.

‘Al mostrar un puñado de hierro, los estadounidenses buscan comenzar otro aventurismo en Medio Oriente’, advirtió el presidente del hemiciclo persa.

Lariyani formuló esas declaraciones en un encuentro en Islamabad, Pakistán, con el presidente de la Duma Estatal de Rusia, Viacheslav Volodin.

En su momento, el líder de los legisladores rusos criticó el doble rasero del gobierno norteamericano que rechazan cualquier idea o pensamiento opuesto a sus intereses.

Volodin recabó soluciones diplomáticas de los conflictos y crisis durante una conferencia de Presidentes de Parlamentos en la capital pakistaní que abordó la lucha contra el terrorismo y el papel de las cooperaciones regionales. (Prensa Latina)

