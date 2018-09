Irán asegura que terroristas responderán por atentado

Teherán, Irán. – El presidente de Irán, Hasan Rohani, prometió hoy una respuesta aplastante contra quienes apoyan a terroristas, al comentar un ataque que causó la muerte a 29 personas y heridas a casi 60.

A la menor amenaza, la respuesta de la República islámica será aplastante, y los responsables de los crímenes deben pagar por ello, enfatizó el jefe del Estado persa en un mensaje por redes sociales.

Entre los asesinados durante el desfile militar en la suroccidental provincia de Ahvaz, había combatientes del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, y mujeres y niños que observaban la parada.

El vicegobernador de la provincia de Juzestán, Ali Hosein Hoseinzadeh, confirmó la muerte de 3 de los asaltantes y el arresto de un cuarto; Irán conoce a los patrocinadores del terror en la región y sus amos estadounidenses. Irán responderá rápida y decisivamente en su defensa, enfatizó

