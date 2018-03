Irán abandonará Acuerdo Nuclear si lo hace Estados Unidos

Teherán, Irán. – El viceministro iraní de Relaciones Exteriores para Asuntos Políticos, Abbas Araghchi, advirtió este miércoles que la nación persa abandonará el acuerdo nuclear si lo hace Estados Unidos.

Según el diplomático, la expulsión de Rex Tillerson como secretario norteamericano de Estado, va en dirección de una retirada de Washington del Plan Integral de Acción Conjunta.

Mientras, el embajador iraní en Londres, Hamid Baeidinejad, ironizó sobre la decisión de Trump de defenestrar a Tillerson, el primero, dijo el representante persa, en ser despedido por un tweet.

Estados Unidos tomará decisiones sobre asuntos importantes como el acuerdo nuclear con Irán, las negociaciones con la República Popular Democrática de Corea, y la guerra comercial con la Unión Europea, y hasta que el Congreso otorgue su consentimiento, no habrá un Secretario de Estado, alertó Baeidinejad.

