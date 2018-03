Investiga Fiscalía venezolana presunto incendio en enclave policial

Carabobo, Venezuela.- El Ministerio Público de Venezuela investiga un presunto incendio ocurrido el miércoles en la Comandancia de Policía en el estado de Carabobo, informó el fiscal general Tarek William Saab.

A través de un mensaje en la red social Twitter, Saab comunicó que la cartera designó a 4 fiscales, 3 nacionales y 1 regional, para indagar sobre las causas del suceso, en el cual murieron 68 personas, según cifras preliminares.

Ante los terribles hechos acaecidos en la Comandancia de la Policía del Estado de Carabobo, se han designado 4 fiscales para esclarecer esos dramáticos hechos , escribió el titular del Ministerio Público.

Tras los fatales acontecimientos registrados este miércoles en la Comandancia de Policía del estado de Carabobo, el gobierno regional designó un equipo multidisciplinario para bridar atención inmediata a los familiares de las víctimas fatales.

