Intercambian diputados de Serbia con diplomáticos cubanos

Diputados de la Asamblea Nacional de Serbia visitaron la Misión Diplomática de Cuba, donde intercambiaron con el embajador, Gustavo Tristá del Todo, acerca de la visita a La Habana la semana entrante.

Los visitantes expresaron satisfacción por el viaje a la Isla para continuar las relaciones de colaboración entre los órganos legislativos de ambos países, y a los excelentes vínculos bilaterales.

El diplomático cubano les informó acerca de las más recientes acciones del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, con particular énfasis en la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, así como las mentiras esgrimidas sobre la supuesta presencia de militares cubanos en Venezuela.

En ese sentido, los legisladores se pronunciaron a favor del levantamiento del bloqueo estadounidense de casi 6 décadas, y expresaron sus sentimientos de solidaridad y amistad con el gobierno y pueblo cubanos.

