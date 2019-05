Intento golpista en Venezuela buscaba fuga de opositor

Caracas, Venezuela. – El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, denunció la fuga del opositor Leopoldo López como principal objetivo del intento golpista perpetrado en el este de la capital de Venezuela.

El dirigente del partido de derecha Voluntad Popular cumplía pena de prisión domiciliaria por diversos delitos asociados a los hechos de violencia política que dejaron un saldo de decenas de fallecidos en 2014.

López violó la medida cautelar que le permitió cumplir la condena en su residencia al participar en la madrugada de este martes junto a Juan Guaidó y un pequeño grupo de militares sublevados en un intento para deponer por vías violentas al Gobierno de Maduro.

Cabello afirmó que el intento de golpe perpetrado en horas de la madrugada resultó derrotado, e instó a los medios de comunicación afectos a la derecha venezolana a informar sobre el fracaso de esos planes.

