Intelectual chino opina sobre Proyecto de Constitución

Cuba afianza el socialismo y su carácter democrático con el proyecto de la nueva Constitución sometido al debate dentro y fuera del territorio nacional, afirmó un prominente intelectual de China.

Xu Shicheng, experto en estudios latinoamericanos de la Academia china de Ciencias Sociales, dijo que el texto evidencia los propósitos de la Isla de mantener un sistema político capaz de garantizar la soberanía y el respeto a los derechos del pueblo.

A su juicio, se trata de un acontecimiento muy importante porque también consolidará los frutos alcanzados durante las casi 6 décadas de Revolución, y los avances tras la implementación del modelo de actualización socioeconómica.

Xu mencionó entre los aspectos destacados del proyecto constitucional la ratificación del Partido como la fuerza dirigente, y que la propiedad de todo el pueblo es la principal, aun cuando se reconozcan distintas formas.

(Visited 1 times, 12 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.