Instan a preparar estrategia post fallo de La Haya

La Paz, Bolivia.- Concluida la última audiencia oral de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia en la demanda de reivindicación marítima contra Chile, el presidente Evo Morales instó a preparar una estrategia post fallo.

Vamos bien, pero quiero decirles que sigue la tarea, este tipo de trabajo debe consolidarse, manifestó el mandatario al pedir al equipo jurídico que trabajó en la demanda y a los integrantes de la delegación que acudió a La Haya, perfilar la estrategia de continuidad del tema.

Morales consideró importante construir puentes de entendimiento, y agregó que cuentan con la gran ventaja de que en organismos internacionales y en el pueblo chileno, hay quienes apuestan por una solución favorable a la demanda boliviana.

El jefe de Estado regresó a La Paz luego de acompañar los alegatos orales de este lunes ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

