Instan al diálogo entre Gobierno colombiano y Guerrilla

La Comisión de Paz del Senado colombiano instó al Gobierno a reanudar los diálogos de paz y las mesas de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional con el fin de alcanzar la paz.

Mediante un comunicado, la Comisión de Paz informó que recibió la solicitud del ELN con la cual buscan una mediación con el Gobierno para facilitar el pronto reinicio de los diálogos de paz, suspendidos hace más de 60 días.

A través de una carta pública enviada a la Comisión de paz del Senado de Colombia, los guerrilleros pidieron una reunión con los legisladores para intercambiar ideas y facilitar con el Gobierno la retoma de la mesa de diálogo.

Hace más de dos meses se llevó a cabo el último encuentro entre las partes, luego que la administración de Iván Duque trabara el diálogo imponiendo exigencias al ELN para una nueva instancia de acercamientos.

