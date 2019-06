Insiste López Obrador en evitar confrontación con Estados Unidos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió en la necesidad de evitar una confrontación con Estados Unidos y buscar una solución de fondo al problema migratorio.

En su rueda de prensa matutina López Obrador presentó a los gobernadores de los cinco estados del sur que están más afectados por el flujo migratorio y con mayor susceptibilidad frente a una potencial guerra comercial con Estados Unidos.

El canciller Marcelo Ebrard, quien dirige la comisión que desarrolla los 5 ejes planteados por el gobierno para separar el tema económico del migratorio y frenar en 45 días su flujo.

Al respecto, López Obrador reiteró que el tema será tratado todos los días en la conferencia mañanera para darle un seguimiento al cumplimiento del programa, tal y como se hizo cuando el combate al robo de gasolina.

