Insiste defensa de Assange en que su derecho continúa irrespetado

La defensa del australiano Julian Assange se opuso legalmente a la entrega a Estados Unidos de pertenencias que el ciberactivista dejó en la embajada de Ecuador en Londres, donde estuvo asilado casi siete años.

Carlos Poveda, miembro del equipo legal del fundador del portal web WikiLeaks en Quito, entregó el documento ante la Fiscalía General del Estado, que anunció la diligencia con autoridades del país norteño para el próximo 20 de mayo.

Ese día, se realizará la entrega en la misión diplomática ecuatoriana en el Reino Unido, como parte de la cooperación internacional solicitada por Washington, según indicó la instancia.

Según aclaró Poveda, del equipo legal del informático, no se ha respetado la cadena de custodia de las pertenencias, las cuales, en su criterio, deben permanecer en suelo ecuatoriano, e insistió en que su derecho a la defensa sigue irrespetado.

