Inscritos más de veinte millones de venezolanos en registro electoral

El Registro Electoral preliminar correspondiente a los comicios de concejos municipales del 9 de diciembre, cerró en 20 720 553 electores, informó el Consejo Nacional Electoral de Venezuela.

La auditoría de los datos se realizará este viernes, de acuerdo con el cronograma electoral, donde participarán funcionarios del Consejo Nacional Electoral venezolano y técnicos designados por las organizaciones con fines políticos postulantes.

El tiempo de solicitud de incorporación y presentación del Registro Electoral preliminar ya comenzó y se extenderá hasta el próximo 19 de septiembre.

En este período los electores tendrán la posibilidad de verificar datos relacionados con su inscripción o actualización, para las venideras elecciones de concejos municipales.

