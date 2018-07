Inocuidad de los alimentos vital en la seguridad alimentaria

La trascendencia de la inocuidad de los alimentos para garantizar la seguridad alimentaria fue destacada, en Roma, durante la inauguración del 41 período de sesiones de la Comisión del Codex Alimentarius.

La directora general adjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Maria Helena Semedo, catalogó a ese organismo como fundamental para permitir el acceso a los mercados, y fomentar el desarrollo económico.

Precisó que uno de los retos principales a los cuales se enfrenta el mundo es cómo garantizar que una población mundial que está creciendo tenga suficientes alimentos inocuos, en un mundo que el hambre está aumentando.

El Codex al garantizar la disponibilidad de normas basadas en la ciencia, crea un terreno de juego justo para el comercio alimentario y refuerza los sistemas de inocuidad alimentaria, apuntó Semedo.

