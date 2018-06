Inicia presidente de Gobierno español una gira por varias capitales europeas

Sánchez comenzará su recorrido en París, donde este sábado se reunirá con el mandatario de Francia, Emmanuel Macron, antes de ser recibido en Berlín, el martes próximo, por la canciller alemana, Angela Merkel.

El político socialdemócrata participará mañana en Bruselas en una cumbre informal sobre migración y asilo, convocada de forma previa al Consejo Europeo que sesionará los días 28 y 29 de junio en la capital belga.

Con este periplo, Sánchez quiere transmitir a sus socios que la nación ibérica vuelve a tener en el llamado viejo continente un papel activo para construir una Unión Europea más fuerte y solidaria.

(Visited 1 times, 10 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.