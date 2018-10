Inéditas cartas revelan la ética de Gabriel García Márquez

Bogotá, Colombia. – Unas 50 cartas inéditas de Gabriel García Márquez revelan su rechazo a los cargos públicos, su posición política en relación con la actualidad de su país y su pasión y compromiso raigal con la literatura.

Los secretos de la correspondencia perdida de Gabriel García Márquez, titula una nota de la emisora Blu Radio de Colombia a las misivas del Nobel de Literatura enviadas a su amigo personal Guillermo Cano, asesinado en Bogotá por sicarios del narcotraficante Pablo Escobar.

No seré, pues, otro escritor de corbata y puedo servir a mi país sin servir a su gobierno y sin servirme de él, confesó Gabo a Cano, entonces exdirector de El Espectador.

Gabriel García Márquez trabajó como redactor del Espectador y colaboraba con ese medio desde Europa, desde donde enviaba escritas a mano o mecanografiadas las cartas que acaban de salir a la luz y que guardaba la viuda de Cano, Ana María Busquets.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.