Inauguran nueva Casa del Habano en Bélgica

Una nueva Casa del Habano se inauguró en Bélgica durante una velada que contó con una amplia participación de diplomáticos, empresarios y amantes del tabaco cubano, informaron fuentes diplomáticas.

De acuerdo con la información divulgada, la tienda se encuentra en el corazón de Bruselas, frente al edificio Berlaymont de la Comisión Europea.

Se trata de la segunda Casa del Habano abierta en la capital belga, luego de la inauguración de una primera en el año 2013, en la ceremonia estuvieron presentes la embajadora de Cuba en Bélgica, Norma Goicochea, y el co-presidente de la Corporación Habanos, Inocente Núñez.

Asimismo, el encuentro fue amenizado con música tradicional, degustación de cocteles elaborados con el ron Havana Club, y una amplia gama de vitolas de tabacos cubanos.

