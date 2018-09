Inauguran curso escolar en Serbia

Hoy es un día muy importante, porque la educación está entre las mayores prioridades del gobierno, expresó la primera ministra de Serbia, Ana Bernabic, en una ceremonia de apertura del nuevo período lectivo.

Durante una visita por las instalaciones de la escuela primaria Ceh Karolj, en el municipio de Ada, resaltó los trabajos de restauración realizados después de un siglo de funcionamiento.

La primera ministra de Serbia comentó que que durante las vacaciones estivales de este año se realizó la reconstrucción de 18 centros escolares en todo ese país.

En nombre del gobierno, deseó a los educandos, en especial a quienes iniciaron este lunes la vida escolar, un feliz ingreso en la escuela y los exhortó a estudiar con ahínco y relacionarse bien, así como respetar a sus maestros y compañeros.

