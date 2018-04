Impulsa Constituyente venezolana consulta sobre tema económico

Caracas, Venezuela.- La Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela adelanta consultas en todo el país para la elaboración del capítulo económico de la nueva constitución.

La diputada Laura Alarcón, integrante del foro plenipotenciario, indicó que el organismo avanza en la recogida de propuestas de aspectos y principios que deben incorporarse a la carta magna como parte de la concepción del modelo económico productivo socialista.

Precisó que la Comisión de Economía de la Constituyente mantiene un trabajo para impulsar leyes y diagnósticos que incidan de forma positiva en el desarrollo de la política económica, en conexión con la agenda estratégica del gobierno bolivariano.

Entre los avances en la materia, Alarcón destacó la implementación en junio de un nuevo cono monetario que restará tres ceros al bolívar, para simplificar las transacciones y operaciones financieras en el país.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.