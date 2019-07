Importantes momentos en el Foro de Sao Paulo

Tras un homenaje a Cuba por el Día de la Rebeldía Nacional, el XXV Foro de Sao Paulo, en Caracas, dedicó su penúltima jornada a revisar y aprobar la declaración final del cónclave, que concluye este domingo.

Otras actividades del día serán una marcha solidaria con el pueblo venezolano y su revolución en medio de la hostilidad imperial, un taller sobre el colonialismo en América Latina y el Caribe, y encuentros de jóvenes, así como de mujeres, afrodescendientes, y pueblos originarios.

Los participantes en el Foro de Sao Paulo, que se desarrolla en Caracas, evocaron al Comandante en Jefe Fidel Castro y destacaron el impacto del proceso revolucionario cubano en las luchas del continente contra el imperialismo.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, propuso en el evento realizar una agenda de izquierda mundial, con los temas de educación, salud, cultura y servicios.

