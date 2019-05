Imponen medalla a intelectual norteamericana

La escritora y activista estadounidense Margaret Randall recibió en Boston, la Medalla Haydée Santamaría, que otorga el Consejo de Estado de Cuba a intelectuales extranjeros.

La autora de libros como Cambiar el mundo: mis años en Cuba, y No se puede hacer la Revolución sin nosotras, recibió el reconocimiento durante el Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, que concluye hoy en Massachusetts.

Autoridades de Casa de las Américas, cuya primera directora fue la revolucionaria cubana Haydée Santamaría, colocaron la distinción a Randall, al término de un panel sobre la revista literaria El corno emplumado, de la cual Margaret fue coeditora.

La medalla reconoce su prestigio artístico y su vasta obra a lo largo de los años, que ha contribuido a hacer realidad los objetivos de la Casa de las Américas, según expresa la resolución firmada por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.