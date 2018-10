Huracán Michael podría llegar a Florida con categoría 3

El huracán Michael, que continúa su fortalecimiento sobre el Golfo de México, podría ser el primer organismo en 12 años en tocar tierra con categoría 3 en la región del Panhandle de Florida, Estados Unidos.

El Centro Nacional de Huracanes informó que a las 8, hora local de Washington la tormenta era ya un huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson de un máximo de 5, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora y un movimiento hacia el norte noroeste a 19 kilómetros por hora.

Los pronósticos indican que la tormenta debe tocar tierra sobre la región del Panhandle de Florida este miércoles con categoría 3 y vientos de 180 kilómetros por hora.

Michael podría convertirse en un evento potencialmente catastrófico para la costa noreste del golfo, escribió la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Tallahassee, Florida.

