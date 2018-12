Huelga de portuarios de Chile en momento decisivo

El paro que desde hace poco más de un mes mantienen trabajadores del puerto chileno de Valparaíso pudiera concluir hoy, o de lo contrario radicalizarse más.

Todo depende de que los huelguistas aprueben en una asamblea este miércoles los puntos de un preacuerdo al que llegaron representantes del Gobierno y de los sindicatos este martes en Santiago de Chile.

Durante esa reunión el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, consideró como un gran avance haber logrado ese preacuerdo, pero advirtió que está pendiente de la aprobación definitiva por una asamblea de los participantes en el paro.

Explicó que el entendimiento implica la creación de una mesa de trabajo permanente para analizar y modernizar la legislación vigente y lograr un mejoramiento sustancial de las condiciones laborales de los trabajadores de los muelles y del funcionamiento de los puertos del país.

