Huawei ampliará su mercado en Rusia

Beijing, China. – El gigante chino de las telecomunicaciones Huawei, ha contactado con varias compañías rusas para crear empresas conjuntas, y usar sus tecnologías con vistas a aumentar sus ventas en Rusia de manera significativa.

La corporación china estaría interesada en usar el procesador Elbrus, y negocia desde hace meses para crear una empresa conjunta, aunque las conversaciones todavía se encuentran en una etapa temprana.

El fundador de Huawei dice que su sistema operativo es posiblemente mejor que los de Google y Apple; y una vez que complete la concesión de licencias, venderá sus computadoras y servidores, tanto en Rusia como en otros mercados asiáticos.

Las fuentes consultadas constataron que la compañía Huawei, ha intensificado su presencia en el mercado ruso tras las acciones hostiles de Estados Unidos, quien suavizó su postura luego de la reunión de los presidentes Donald Trump y Xi jinping.

