Honras fúnebres al ex secretario general del Partido Comunista de Vietnam

Este domingo tuvo lugar en Hanoi y en Ciudad Ho Chi Mind, el funeral y entierro de Do Muoi, ex secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam.

A la ceremonia luctuosa, que tuvo lugar en la Casa Funeraria Nacional en Hanoi, asistieron líderes y exlíderes del partido, el Estado y el Gobierno, entre ellos el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong.

Durante los 2 días de luto nacional, el sábado y el domingo, rindieron tributo al fallecido ex-secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam más de 1600 delegados vietnamitas y extranjeros de Laos, Camboya y Cuba, junto con otras más de 60 mil personas.

Nacido en 1917, Do Muoi, quien ocupó el alto cargo partidista durante 6 años, falleció en Hanoi tras una larga y grave enfermedad.

