Homenajearon en Angola a héroes de Cuito Cuanavale

Luanda, Angola.- Angola homenajeó a los héroes de la batalla de Cuito Cuanavale, con la esperanza de que la paz prevalezca en aras del desarrollo nacional y del bienestar de las futuras generaciones.

Al cumplirse 30 años de la victoria de las fuerzas angoleñas, en el monumento que guarda la memoria de los que ofrendaron su vida por el mantenimiento de la soberanía del país, se reunieron cubanos, namibios y angoleños.

En la ceremonia, amenazada por la lluvia que se hizo presente antes de su comienzo, colocaron ofrendas florales en honor a los caídos, personalidades del gobierno, embajadores, incluida la de Cuba en Luanda, Esther Armenteros, excombatientes y representantes de la sociedad civil.

Es bueno visitar o revisitar Cuito Cuanavale con la esperanza de que la guerra no vuelva , afirmó el ministro de Estado y jefe de la Casa Civil del Presidente de la República, Pedro Sebastiao.

