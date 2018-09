Homenaje póstumo a Agostinho Neto

El padre fundador y primer presidente de Angola, Antonio Agostinho Neto, recibirá, póstumamente, el título de doctor honoris causa por la Universidad que lleva su nombre.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos por reconocer los actos del político, médico y humanista en pro de la expansión de la enseñanza superior en el país africano, tras la proclamación de la independencia, destacó la vicerrectora Científica y de Postgrado de la institución, Maria Baptista.

El otorgamiento del título de doctor honoris, dijo Maria Baptista, se debe al coraje, sentido nacionalista y patriótico de Agostinho Neto en una época difícil para Angola.

La ceremonia de entrega póstuma de ese grado a Neto transcurrirá en el Centro de Conferencias de Belas, en Luanda, y a ella fueron invitados gobernantes, políticos, académicos, diplomáticos, graduados de la universidad y otras figuras nacionales y extranjeras.

