Haddad sube en las encuestas presidenciales de Brasil

El candidato presidencial del Partido de los Trabajadores de Brasil, Fernando Haddad, subió más de tres puntos en la intención de voto en las elecciones presidenciales del próximo domingo 7 de octubre.

De acuerdo con la encuestadora brasileña Datafolha, en solo dos días (desde el pasado martes hasta este jueves) el sustituto del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva cuenta con el 25 por ciento de los votos totales a favor, para la primera vuelta.

Haddad ocupa el segundo lugar en las encuestas, por debajo del candidato ultraderechista del Partido Social Liberal, Jair Bolsonaro con 39 por ciento.

Asimismo, ante la posibilidad de realizarse una segunda ronda electoral, Bolsonaro tendría el 44 por ciento de respaldo, mientras que Haddad alcanza el 45 por ciento, es decir, estarían técnicamente empatados, con las mismas posibilidades de ventaja.

