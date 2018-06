Gustavo Petro, un candidato por el cambio en Colombia

El candidato de izquierdas a la Presidencia de Colombia, Gustavo Petro, del movimiento Colombia Humana, votó este domingo con la esperanza de ganar las elecciones y construir un país que se reconcilie consigo mismo y con su historia.

Hoy será un día histórico, cuando se habla de la historia siempre es de la posibilidad de cambio del país, el que desean todos los colombianos y no creo que haya uno que crea que todo está bien, dijo tras depositar su voto en un colegio de Bogotá.

Petro insistió en la necesidad de cambios y construir una Colombia Humana y en paz , y explicó que espera poder lograr una nación de trabajo, del saber, el conocimiento, las letras, la música, el arte y la poesía y empezar una era de paz.

El candidato izquierdista llegó acompañado de su compañera de fórmula, Ángela María Robledo, del senador Iván Cepeda y de la representante electa a la Cámara, María José Pizarro.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.