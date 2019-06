Guardia Nacional de México operará en 150 comandos

La Guardia Nacional de México operará este año en 150 coordinaciones o comandos en todo el país, con énfasis en aquellos estados del país donde sea mayor la situación de inseguridad dijo el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño.

En declaraciones a los periodistas, el funcionario confirmó que en una reunión de Coordinación Regional del Noreste, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana instalará en esa zona 16 bases de la Guardia Nacional.

Durazo Montaño informó que cerrarán el sexenio con 150 mil guardias y expuso a los gobernadores de la zona el nuevo modelo nacional de Policía que pretenden, el cual está basado en la homologación de la capacitación y profesionalización de los elementos.

Comunicó además de la creación de grupos de trabajo para procesar, dar forma y afinar las propuestas que surjan de ese tipo de reuniones locales.

