Grupos violentos sin rumbo en frontera colombo-venezolana

Cúcuta, Colombia. – Grupos de venezolanos vinculados a actos violentos en los límites con Colombia permanecen sin rumbo en las poblaciones fronterizas luego de los intentos fallidos para forzar la entrada de cargamentos acopiados en Cúcuta, en esa nación.

Fuentes consultadas por Prensa Latina y otros medios confirmaron la presencia de individuos, ahora sin liderazgo por el desinterés de la oposición, que cruzaron la frontera para sumarse al caos generado para ingresar la supuesta ayuda humanitaria.

Desde el estado venezolano de Táchira, el periodista Yepfry Argüello confirmó que algunos de estos grupos vandálicos intentaron este lunes pactar con la Guardia Nacional Bolivariana para su reingreso a suelo nacional.

Sin embargo, luego de aprobarse su ingreso a la nación, comenzaron nuevamente a generar caos y desestabilización para luego huir hacia territorio neogranadino, añadió.

