Grupo estadounidense pide más comercio agrícola con Cuba

Un grupo bipartidista de más de 60 asociaciones de agricultura, empresas y funcionarios electos de 17 estados norteamericanos instó a miembros del Congreso a adoptar una enmienda que ampliaría el comercio agrícola con Cuba.

Esos actores llamaron al liderazgo de los comités de Agricultura en la Cámara de Representantes y del Senado a incluir en la Ley Agrícola una disposición que según la Oficina de Presupuesto del Congreso ahorraría más de 600 millones de dólares.

La enmienda sugerida, adaptada de la Ley de Exportaciones Agrícolas de Cuba, ampliaría ese tipo de intercambio al eliminar las restricciones al financiamiento privado para las exportaciones de alimentos.

El grupo también pidió a los legisladores preservar una disposición del Senado que permitirá a los agricultores norteamericanos utilizar los fondos de promoción del mercado federal en nuestro país.

