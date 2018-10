El Movimiento de Amistad y Solidaridad Mutua Venezuela-Cuba, convocó a los usuarios de la red social Twitter a participar en una campaña contra el terrorismo, y en memoria a las víctimas del crimen de Barbados.

Orquestado en la nación sudamericana por terroristas al servicio de la estadounidense Agencia Central de Inteligencia, y perpetrado el 6 de octubre de 1976, la acción criminal provocó la muerte de 73 personas tras la explosión en pleno vuelo de la aeronave de Cubana de Aviación.

Rendimos homenaje a los caídos y seguimos reclamando justicia, ¡Cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla!, aseveró el movimiento de solidaridad.

El grupo de amistad Venezuela-Cuba, precisó que la campaña de este viernes a través de la plataforma comunicacional forma parte de la jornada de rechazo al bloqueo impuesto por Washington a la Isla.

