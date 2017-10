Gran mayoría de rusos reelegiría a Putin, indica sondeo

Rusia.- Al menos dos tercios de los rusos reelegirían al presidente Vladimir Putin si los comicios fueran este domingo, mientras el 81 por ciento apoya su gestión, indicó hoy un sondeo del Fondo de Opinión Pública.

De acuerdo con el estudio, Putin cuenta con un potencial voto positivo de 67 por ciento, su más cercano perseguidor sería el líder del Partido Liberal-Demócrata, Vladimir Zhirinovsky.

El máximo dirigente del Partido Comunista de la Federación de Rusia, Guennadi Ziuganov, tiene el tres por ciento de popularidad, mientras el líder del partido Rusia Justa, Serguei Mironov, y el excandidato presidencial Mijail Projorov apenas llegan a uno.

En tanto el dos por ciento de los encuestados dijo que anularía su boleta, y nueve de cada cien confirmaron que no asistirían a la votación, al tiempo que un número similar se mostró indeciso si ejercería su derecho constitucional.

