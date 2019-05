Gobierno venezolano rechaza postura golpista de la oposición

El representante del diputado Juan Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, publicó una carta dirigida al jefe del Comando Sur, en la que le solicita una reunión para avanzar en la planificación estratégica y operativa, con la finalidad supuesta de detener el sufrimiento del pueblo y restaurar la democracia.

Al respecto, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, calificó la petición como un adefesio de uno de los golpistas que se alberga en Washington.

El político opositor, prófugo de la Justicia venezolana, fue designado por Guaidó como embajador de Venezuela en Estados Unidos, a pesar de que el país suramericano rompió relaciones diplomáticas con Washington.

Vecchio lidera las acciones de presión de los opositores que se mantienen a las afueras de la Embajada de Venezuela en Washington, con el propósito de forzar la salida de los activistas que permanecen allí para resguardarla.

