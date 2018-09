Gobierno de Nicaragua continuará lucha contra la pobreza

El gobierno de Nicaragua continuará la lucha contra la pobreza y el acompañamiento a los más vulnerables, aseguró la vicepresidenta, Rosario Murillo.

La vicepresidenta reafirmó que el Gobierno trabaja por restaurar la paz, la capacidad de comunicación, diálogo y entendimiento entre las familias.

Murillo pidió a los connacionales orar para que se calmen ‘aquellos poquitos, puchitos, que todavía divagan, deliran, piensan que es posible atacar esta paz en Nicaragua’.

Miles de familias nicaragüenses reciben los beneficios de programas gubernamentales dirigidos a la restitución de derechos humanos básicos como el acceso al agua potable, viviendas y suministro eléctrico, desde que el Frente Sandinista de Liberación Nacional retornó a la dirección del gobierno en el 2007.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.