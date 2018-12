Gobierno mexicano informará todo sobre accidente aéreo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que toda la información sobre el accidente aéreo en el que murieron la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno, se dará a conocer.

En su habitual conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el mandatario tocó el tema sobre la caída del helicóptero en que viajaba el matrimonio el 24 de este mes.

El Partido Acción Nacional, de oposición, le ha pedido al Gobierno que esclarezca la verdad del asunto, lo que motivó a las autoridades solicitar que no haya especulaciones al respecto.

Respecto a las protestas que se registraron durante el homenaje luctuoso en memoria de los políticos, comentó que decidió no asistir debido a las expresiones de grupos provocadores, mezquinos y conservadores, por lo que decidió actuar de manera prudente para no caer en una provocación.

