Gobierno de Bolivia entrega recursos para proyectos en La Paz

La Paz, Bolivia. – El presidente de Bolivia, Evo Morales, entregó más de 40 millones de dólares provenientes del Fondo Indígena para financiar la implementación de un centenar de proyectos productivos en comunidades del departamento de La Paz.

Los recursos serán destinados a la construcción de puentes vehiculares, sistemas de riego, compra de maquinaria pesada, entre otros, para beneficio de al menos 18 mil familias y fortalecer la seguridad alimentaria del país andino.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales del Departamento de La Paz, Beimar Calep, agradeció la entrega de recursos para fortalecer el aparato productivo boliviano.

Asimismo adelantó que el Gobierno inaugurará en los próximos días disimiles iniciativas como parte de fechas históricas como la Revolución de La Paz, el 16 de julio venidero.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.