Gobierno de Colombia decreta ley seca por elecciones

El gobierno de Colombia decretó ley seca con el fin de reforzar la seguridad en torno a los comicios de mañana, de los que saldrá elegido el nuevo presidente.

Según normativa dada a conocer por el Ministerio del Interior, desde las 18, hora local, de este sábado y hasta las seis del lunes estará prohibido el expendio de bebidas alcohólicas y su consumo en lugares públicos.

También está prohibida la circulación de vehículos que transporten sustancias químicas, chatarras y escombros, tampoco tendrán validez los permisos de porte de armas en todo el territorio nacional y no podrán realizarse reuniones de carácter político en espacios públicos.

Desde el jueves se cerraron las fronteras terrestres y fluviales con Venezuela y se hará lo mismo con Brasil, Ecuador y Perú; y no podrán usarse celulares ni cámaras fotográficas ni de videos en los puestos de votación.

