Gobierno de Colombia abandona diálogo con la guerrilla

Bogotá, Colombia. – El presidente colombiano, Iván Duque, dio por finalizadas este miércoles las funciones del equipo negociador designado por su antecesor Juan Manuel Santos para las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional en La Habana.

El Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, explicó en Bogotá que la resolución del mandatario es solo un trámite administrativo y que Duque nombrará un vocero oficial solo cuando la guerrilla libere a todos sus secuestrados.

La desintegración del equipo negociador del gobierno de Colombia, inicia un período de dudas sobre la marcha de ese proceso, que se desarrolla en La Habana, después que el presidente de Ecuador Lenin Moreno retiró a su país como sede de las consultas entre las partes colombianas.

Se espera que Iván Duque organice un nuevo equipo negociador para reiniciar en un futuro las converscaiones de paz con el Ejército de Liberación Nacional.

