Fuerzas revolucionarias venezolanas convocadas

Las fuerzas revolucionarias de Venezuela se movilizarán en defensa de la Patria y su compromiso con la paz el venidero 23 de febrero, aseguró el vicepresidente del Partido Socialista Unido del país, Diosdado Cabello.

Durante una concentración en el estado de Mérida, el dirigente llamó a tomar las calles para preservar la soberanía, en respuesta a las provocaciones de la derecha nacional para convocar una intervención militar.

El también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, rechazó las maniobras del Parlamento del país, que busca promover la entrada de la supuesta ayuda humanitaria con la justificación de una crisis nacional.

Cabello cuestionó las acciones de Estados Unidos para condicionar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y originar un golpe de Estado; la Fuerza Armada es antiimperialista socialista, bolivariana, antioligárquica y profundamente chavista, enfatizó.

