Fuerzas iraquíes frustran ataques terroristas

Fuentes policiales informaron que fuerzas iraquíes de seguridad frustraron ataques terroristas contra instalaciones donde se realizarían ceremonias musulmanas chiítas en el distrito de al-Dujail.

La gendarmería local, apoyada por agentes del Servicio Antiterrorista, detuvo a tres personas que planeaban inmolarse en otros tantos sitios, y se recuperaron cinco cinturones explosivos listos para ser utilizados.

El lunes, un policía iraquí murió y otros tres resultaron heridos después que un suicida activó su cinturón explosivo frente al Hospital General Hadithah en la provincia de Anbar.

Aunque en diciembre del pasado año el gobierno iraquí proclamó la derrota de los terroristas, algunas células continúan operativas y realizan acciones contra fuerzas de seguridad y civiles.

