Fuerza Armada Venezolana repudia amenazas

Caracas, Venezuela. – Declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que promueven un golpe militar en contra del jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, fueron objeto del rechazo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

En comunicado firmado por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, la institución castrense considera insólito que públicamente se promueva tal acción contra un gobierno legítimo, electo por el voto mayoritario de la población.

En las últimas horas, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe se sumó al grupo de los que promueven una invasión a Venezuela, divulgando un video donde invita a los militares venezolanos a propinar un golpe de Estado.

Con relación a los emigrados, las embajadas venezolanas en varios países suramericanos informaron este miércoles acerca del deseo de 20 mil de ellos que desean acogerse al Plan Regreso a la Patria que impulsa el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Ese programa ampara a los connacionales en condiciones de vulnerabilidad en Perú, Colombia, Argentina y Ecuador que abandonaron su patria engañados por falsas promesas de empleo y mejores condiciones de vida.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.